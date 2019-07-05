Захарова прокомментировала заявления Лондона о "стратегической неопределенности"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу предположила, что именно в неопределенности заключается стратегия Лондона в отношении инцидента в Солсберри.

Как напомнила российский дипломат, ранее глава британского МИД Джереми Хант, отвечая на вопрос о готовности Лондона ввести санкции в отношении Пекина в связи с массовыми протестами в Гонконге, заявил, что ни один министр иностранных дел не сможет точно сказать, что произойдет в подобной ситуации. "Нужно сохранять стратегическую неопределенность", - пояснил Хант.

"Теперь мы знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении дела Скрипалей - в стратегической неопределенности, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Спасибо за откровения, Джереми!"

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. В свою очередь, российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Кроме того, Москва неоднократно призывала Лондон снять завесу секретности с обстоятельств дела, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими российскими гражданами и начать взаимодействие для выяснения истинных причин и обстоятельств случившегося.