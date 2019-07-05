Очередной съезд "Единой России" может пройти во второй половине октября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Очередной, 19-й, съезд "Единой России" планируется провести во второй половине октября. Об этом сообщил в пятницу замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов.

Выступая на политической конференции единороссов по теме совершенствования процедуры предварительного голосования по отбору кандидатов партии на выборы разных уровней, Селиверстов отметил, что из регионов поступают разные предложения по этому вопросу. "Мы планируем все предложения, которые поступают из регионов, скомпилировать в один объем и его заложить в решения съезда партии, который планируется где-то во второй половине октября", - проинформировал он.

Предыдущий съезд "Единой России" прошел в декабре 2018 года.