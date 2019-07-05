Рябков: в ряде стран есть понимание необходимости уходить от доллара

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международному сообществу нужно уходить от расчета в долларах, чтобы не испытывать последствия санкций США. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нужно уходить от доллара как средства международных расчетов. Нужно создавать структуры, которые работают точечно по целевым контрактам. В этой связи они либо полностью неуязвимы для санкций, либо трудности, связанные с американскими санкциями, минимальны. Для этого нужна политическая воля. Она есть в Гаване, она есть в Москве, других столицах", - сказал он.