Кремль подтвердил, что поставки комплексов С-400 в Турцию идут по плану

"Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану", - сказал он, комментируя информацию о том, что первая поставка будет осуществлена в ближайшее воскресенье, 7 июля.

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники выступил с заявлением, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки на следующей неделе. При этом до понедельника, по информации Haberturk, в страну приедут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании ЗРС. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс, отмечает канал.

В четверг руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 могут начаться на следующей неделе. Российская сторона не называла точную дату начала поставок.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.