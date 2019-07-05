Лавров: Россия подтверждает подготовку к саммиту в астанинском формате по Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия подтверждает подготовку к саммиту в астанинском формате по Сирии, на ближайшее время запланирована встреча на уровне политических директоров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Иран, Россия и Турция будут продолжать свои усилия с тем, чтобы добиться дополнительных результатов в интересах установления прочного и надежного мира в Сирии. В ближайшее время планируется встреча на уровне политических директоров и рассматривается вопрос о новом саммите астанинской тройки [Россия, Иран, Турция]", - отметил глава МИД РФ.

Лавров высказал позитивное отношение к тем шагам, которые Педерсен предпринимает по установлению каналов взаимодействия с сирийским правительством и различными оппозиционными силами. "Это в полной мере соответствует тем критериям, которые заложены в резолюции СБ ООН 2254, где идет речь о необходимости начать подлинный политический процесс, ведомый и осуществляемый самими сирийцами при содействии ООН", - сказал министр.

"По нашему убеждению, решающим шагом к началу такого процесса станет завершение формирования конституционного комитета, который, я думаю, в самое ближайшее время уже сможет начать работу", - заключил Лавров.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын информировал, что трехсторонний саммит с участием РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в августе этого года в Турции.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).