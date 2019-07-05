Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС 1 октября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза и по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс", - сообщили в Кремле.

"Кроме того, рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Путин и Пашинян также условились о продолжении контактов.