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Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС 1 октября

Лидеры двух стран также коснулись вопросов взаимодействия в ОДКБ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза и по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс", - сообщили в Кремле.

"Кроме того, рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Путин и Пашинян также условились о продолжении контактов.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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