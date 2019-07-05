Путин информировал членов Совбеза России о своих контактах в Японии и Италии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои международные контакты, состоявшиеся во время визитов в Японию и Италию, а также актуальные внутрироссийские вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита "двадцатки" в Осаке", - сказал пресс-секретарь.

На совещании также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня, добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин во время саммита в Осаке 28-29 июня провел около десятка двусторонних встреч, в их числе переговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также на полях саммита Путин побеседовал с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Отдельные полноформатные переговоры российский лидер провел с японским премьером Синдзо Абэ. На саммите также состоялась трехсторонняя беседа лидеров России, Индии и Китая и встреча глав стран БРИКС.

4 июля Путин посетил Италию и Ватикан, где побеседовал с Папой Римским Франциском и государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и главой кабинета министров страны Джузеппе Конте.