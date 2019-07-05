Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской поговоркой

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который в четверг совершил визит в Италию, отметил искренний настрой этой страны на развитие отношений с Россией. Выступая на торжественном вечере с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, глава российского государства прибегнул к итальянскому фольклору для того, чтобы описать уровень отношений двух стран.

"Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах", - приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент РФ поблагодарил итальянскую сторону за продуктивную и содержательную совместную работу в ходе визита, отдельно упомянув правительства двух стран. "Все они многое делают для того, чтобы двигать вперед отношения между Россией и Италией", - убежден он. "По единодушному мнению, развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам наших стран, и мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене", - добавил президент.

Путин также отметил гостеприимство Рима. "Мы действительно почувствовали, что нам оказан в Италии теплый прием, причем и в прямом, и в переносном смысле этого слова", - сказал он, имея в виду 30-градусную жару, которая в четверг установилась в итальянской столице. --0--сы/пр