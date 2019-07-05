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Участникам праймериз единороссов предложат представлять примеры реализованных соцпроектов

Поступающие из регионов по совершенствованию процедуры праймериз предложения будут проработаны к следующему съезду, рассказал депутат Виктор Селиверстов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" может ввести новые требования для участников предварительного голосования (так называемых праймериз) для отбора кандидатов партии на выборы разного уровня - их могут обязать представлять примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной гражданам помощи. Соответствующее предложение было озвучено в пятницу на политической конференции партии замсекретаря генсовета единороссов Виктором Селиверстовым.

"При подаче документов на участие в предварительном голосовании кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте, в которой будут отражены новые критерии: кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть. Также кандидаты указывают в онлайн-заявке примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона, в том числе примеры участия в работе партии", - пояснил он. После этого участник праймериз проходит регистрацию и идет дальше по стандартной процедуре предварительного голосования, уточнил Селиверстов.

"Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с людьми не только в период избирательной кампании", - считает замсекретаря генсовета.

По его словам, все предложения, поступающие из регионов по совершенствованию процедуры праймериз, будут проработаны к съезду, который ожидается во второй половине октября. "Мы подготовим материалы и обсудим этот вопрос на съезде", - сказал Селиверстов.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" на протяжении ряда лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы разного уровня. Успешное участие в них является обязательным условием для выдвижения на выборы от единороссов.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

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