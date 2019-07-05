"Единая Россия" создаст правозащитный центр для помощи гражданам по наиболее сложным делам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" реализует предложение председателя партии, главы правительства России Дмитрия Медведева и создаст правозащитный центр для квалифицированного разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Об этом заявил в пятницу член генсовета партии Александр Якубовский в рамках политической конференции "Единой России".

"В регионах встречаются ситуации, когда люди сталкиваются с произволом властей и несправедливостью людей. Такие истории чаще всего вызывают общественный резонанс и широко освещаются в СМИ", - сказал он, признав, что часто эти люди не могут позволить себе сильного адвоката. "В связи с этим необходим запуск системной работы по выявлению подобных случаев и оказанию помощи пострадавшим гражданам", - убежден единоросс.

Он напомнил, что в своей статье "Единая Россия" - курс на перемены" Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где людям будут помогать профессиональные юристы. Как отметил Якубовский, такая структура станет своего рода коалицией социально ответственных юридических фирм при "Единой России". "Создание правозащитного центра позволит партии совместно с фирмами-партнерами оказывать людям правозащитную поддержку в сложных ситуациях, требующих помощи высококвалифицированных юристов", - подчеркнул политик.

По словам Якубовского, партия может выступить в роли "навигатора, способствующего популяризации и развитию бесплатной юридической помощи в России". При этом он обратил внимание, что приемные единороссов на постоянной основе сотрудничают с юристами и оказывают помощь по целому ряду вопросов.

В авторской статье "Единая Россия" - курс на перемены" Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии. По данным на 1 июня, в 2019 году в общественные приемные председателя "Единой России" лично или письменно обратились почти 1,5 млн человек. Как отметил Медведев, кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе есть своя специфика: вопросы образования, сельское хозяйство или проблемы в здравоохранении.