Рябков планирует обсудить с Томпсон в Женеве тему продления Договора о СНВ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков рассчитывает, что на встрече с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон удастся запустить структурированный процесс диалога по контролю над вооружениями, в том числе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"Нужно запустить некий структурированный процесс. Надеюсь, это получится. Чтобы это было не от случая к случаю и не только в ситуациях острого кризиса, - сказал Рябков в пятницу журналистам. - [Хотелось бы обсудить,] есть ли общие ориентиры в сфере контроля над вооружениями. Конечно, вопрос продления Договора о СНВ стоит остро".

"Диалог завязывается, контакты проходят, но нет уверенности, что, во-первых, это будет если не на постоянной, то на регулярной основе проводиться. Во-вторых, [нет уверенности], что мы сможем обратить вспять тенденцию к развалу системы договоренностей в данной сфере, которая очевидна и нас очень тревожит", - добавил Рябков.

Консультации Рябкова и Томпсон пройдут в Женеве 17-18 июля.