Единороссы откроют филиалы высшей партийной школы в пяти регионах РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" откроет региональные партийные школы в пяти субъектах РФ. Они будут созданы в рамках высшей партийный школы, сообщила первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина на политической конференции партии в пятницу.

По ее словам, выбор региона будет привязан в том числе к электоральному циклу 2020 года. "Для региональных отделений партии, желающих открыть у себя региональную партийную школу, будут разработаны специальные требования... Мы будем стремиться к тому, чтобы филиалы высшей партийной школы заработали во всех округах РФ", - сказала Баталина.

Она отметила, что до 2021 года партия ставит перед собой задачу провести полноценные образовательные программы для всех ключевых специалистов и молодых лидеров в регионах России. "Осенью 2019 года будет запущен третий образовательный модуль для региональных партийных руководителей - "Партийный организатор". Задача этой образовательной программы заключается в том, чтобы дать новые знания, опыт, практики тем, кто выстраивает повседневную коммуникацию с людьми как при реализации партийных проектов и осуществлении социально значимой деятельности, так и при проведении мероприятий различных уровней", - уточнила Баталина.

В свою очередь руководитель департамента сопровождения институциональных проектов "Единой России" Ильнар Гирфанов в ходе конференции объявил о создании системы по формированию кадрового резерва партии. "При формировании кадрового резерва партии будем использовать разные методики оценки претендентов: сбор и анализ показателей, характеризующих уровень развития личностно-профессиональных и управленческих навыков, основывается на профессиональном опыте, результатах тестирования, решения кейсов, оценке объективных показателей участия в программах высшей партийной школы и кадрового проекта "ПолитСтартап". Выдвижение кандидатов будет проходить по двум направлениям: политическое - выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, корпоративное - руководящие должности ЦИК партии и региональных отделений", - сказал Гирфанов.

По его словам, таким образом будут созданы открытые и прозрачные правила, по которым в будущем будут происходить все кадровые ротации и назначения. "Запуск новых механизмов кадровой политики партии позволит повысить качество кадрового состава и раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых кадров", - резюмировал Гирфанов.

Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.