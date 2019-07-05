Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить на нее ответственность за ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Россия указала НАТО на заседании Совет Россия - НАТО (СРН) на необоснованность любых попыток переложить на нее ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам СРН на уровне послов заявлении постпредства РФ при НАТО.

Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

"На очередном заседании СРН 5 июля в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа. Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД", - говорится в документе.

"Мы заострили внимание на реальные риски дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе и отметили необходимость проявления сдержанности. Подтвердили, что, планируя меры по обеспечению интересов военной безопасности России в контексте выхода США из ДРСМД, мы не намерены размещать соответствующие вооружения в Европе и других регионах, где и пока не будут развертываться американские ракеты средней и меньшей дальности. Призвали страны альянса сделать аналогичное заявление", - говорится в российском заявлении.

Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам СРН, участники встречи не видят никаких признаков прогресса по ДРСМД.

Украина

Также Россия объяснила альянсу бесполезность обсуждения украинского кризиса, который является внутренним для этой страны.

"Некоторые страны НАТО затронули ситуацию на Украине. Мы еще раз обратили внимание, что внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках и в СРН добавленной стоимости не имеет", - указано в заявлении российского постпредства.

Генсек альянса заявил, что по Украине на встрече "рассматривалась ситуация на востоке страны, недостаток прогресса по реализации минских соглашений и рост напряженности в районе Азовского моря".