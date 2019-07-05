Экс-помощник председателя кабмина Чувашии возглавил Минэкономразвития республики

ТАСС, 5 июля. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в пятницу назначил на должность министра экономического развития, промышленности и торговли бывшего помощника председателя кабмина республики Павла Иванова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии.

Экс-министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин в мае был уволен в связи с возбуждением в отношении него двух уголовных дел, он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и пособничестве в мошенничестве и находится под арестом. До назначения Иванова обязанности министра временно исполняла бывшая помощница главы республики Светлана Ананьева, сейчас она вновь назначена помощником главы.

"Назначить Иванова Павла Валерьевича министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в тексте документа.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики, говорится, что пост предлагается Иванову с учетом его опыта работы на государственной службе и в банковских структурах. До назначения на должность он работал помощником председателя кабинета министров Чувашии. Ранее в разные годы он был заместителем министра финансов республики, а также в структурах Сбербанка России и Внешэкономбанка.

Игнатьев провел встречу с Ивановым, на которой обозначил основные задачи, стоящие перед Министерством экономического развития, промышленности и торговли республики. По его словам, это дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Чувашии, открытие новых производств, привлечение резидентов на площадки территории опережающего социально-экономического развития города Канаш и в индустриальные парки Чебоксар. В число приоритетных направлений также входит поддержка малого и среднего предпринимательства и регулирование алкогольного рынка.

"Создавая благоприятную среду, мы должны работать с состоятельными предпринимателями России, чтобы они у нас открывали производства. Мы должны повышать производительность труда, увеличивать доходы населения", - цитируют Игнатьева в пресс-службе администрации главы республики.