МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился подумать над совершенствованием предварительного голосования. Об этом он заявил на пленарном заседании политической конференции партии "Единая Россия".

"Я-то, честно говоря, всегда считал, что люди, которые идут на предварительное голосование, - это наши единомышленники. Раз они участвуют в предварительном голосовании внутри "Единой России", - сказал он.

"Но, понятно, что каждый человек по-своему многие вещи понимает. Давайте подумаем и мы над тем, как совершенствовать эту процедуру", - добавил глава кабинета министров.

При этом Медведев напомнил о том, что "Единая Россия" - это единственная партия в России, использующая процедуру предварительного голосования.