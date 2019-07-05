Медведев поручил обязать участников праймериз "Единой России" публиковать их инициативы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единой России" Дмитрий Медведев поручил участникам праймериз партии публиковать свои предвыборные инициативы.

"Я хочу дать отдельное поручение здесь: внести изменения в регламент процедуры предварительного голосования. Они должны коснуться тех, кто захочет стать участниками этой процедуры, - сказал Медведев. - Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они и хотят участвовать [в этой работе]", - сказал он, подводя итоги на пленарном заседании политической конференции партии "Единая Россия".

По словам Медведева, моральные обязательства кандидатов обретут письменный характер, а избиратели смогут указывать партийцам на нарушение предвыборных обещаний. "С другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат, потому что, что скрывать, бывают разные ситуации и люди разные бывают", - уточнил он.

Кроме того, по мнению премьера, должен быть использован опыт реализации социальных проектов в регионе и другие моменты, которые влияют на процедуру предварительного голосования.