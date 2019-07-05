Глава МИД Болгарии посетит Россию в октябре

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Болгарии Екатерина Захариева посетит Россию с визитом в октябре. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Мы обменялись посланиями [с главой МИД Болгарии] по случаю этой даты. Я пригласил госпожу Захариеву приехать к нам с визитом, она приняла это приглашение, - сказал Лавров. - Сегодня мы согласовали конкретную дату, это будет в октябре".

Россия и Болгария установили дипотношения 7 июля 1879 года.