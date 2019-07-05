Грушко: для выплаты остатка долга РФ Совету Европы необходимы государственные процедуры

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия работает над выплатой задолженности Совету Европы за 2017-2018 годы, но для этого должны пройти соответствующие государственные процедуры. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы заявили позицию уже давно, как только будут полностью восстановлены права нашей делегации, мы взносы полностью возместим, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия выплачивать задолженность по взносам за 2017-2018 годы. - Часть этой задолженности мы уже возместили и сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры".

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.