Делегация РФ утверждает, что США напрямую руководят попыткой госпереворота в Венесуэле

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Потенциальная военная интервенция в Венесуэлу чревата катастрофическими последствиями. Об этом заявила в пятницу на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве делегация России, расценившая события в латиноамериканской стране как "попытку государственного переворота, осуществляемого под прямым руководством США".

"Решительно осуждаем попытки оппозиции, поддерживаемой извне, любыми способами добиваться смены правящего режима. По сути, мы имеем дело с неприкрытой попыткой государственного переворота, осуществляемого под прямым руководством США по шаблонам "цветных революций", - сказала, выступая на сессии, представитель российской делегации Ольга Чекризова.

"Потенциальный силовой сценарий в форме внешней интервенции может привести к катастрофическим последствиям", - предупредила она. Чекризова подчеркнула, что "вызывает непонимание недостаточно жесткая позиция ООН по данному вопросу". "Осуждаем стремление США использовать ООН в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, легитимизации самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и оспаривания полномочий официальных представителей страны при ООН", - продолжила дипломат. В Москве считают, что в венесуэльском урегулировании мировому сообществу следует действовать исключительно в рамках международного права и абсолютно недопустимо политизировать тему гуманитарной помощи, использовать ее "для мобилизации антиправительственных сил с целью государственного переворота".

В России убеждены, что венесуэльцы должны сами решать свои внутренние проблемы "без какого-либо внешнего вмешательства". Международному сообществу надо способствовать перезапуску диалога между противостоящими сторонами, "продолжать поиск эффективных формул посредничества, без ультиматумов и навязанных условий". По мнению российской делегации, "назрела необходимость активизировать международные посреднические усилия по содействию диалогу между правительством и оппозицией".

Дискуссия по Венесуэле - один из ключевых пунктов проходящей в Женеве 41-й сессии СПЧ.