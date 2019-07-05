Медведев предложил организовать работу по общественному обсуждению решений "Единой России"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал однопартийцев наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии.

"Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений "Единой России". В современном мире, когда любой человек не способен полностью разобраться в информационном потоке, крайне важно, чтобы мы информацию от "Единой России" доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, и позиция нашей партии будет гораздо более понятной людям", - сказал Медведев.

Кроме того, по словам премьера, важно "организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами страны". Глава кабмина согласился с идеей обновить и модернизировать общественные приемные партии, расширить перечень сервисов, которыми могли бы воспользоваться граждане.

Говоря о необходимости решать конкретные проблемы людей, Медведев указал, что "многие не верят в муниципальную, в региональную власть и обращаются сразу наверх, а это, по понятным причинам, далеко не всегда продуктивно, потому что проблемы все равно нужно будет решать на месте".

"Кто-то достучался до президента, до правительства, но огромное количество таких обращений не получает развития. Поэтому систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно организовать снизу и до самого верха, это должно быть на всех уровнях. Давайте попробуем эту систему выстроить", - заключил председатель правительства.