Лавров: узы дружбы Москвы и Софии остаются прочным фундаментом сотрудничества

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россию и Болгарию связывают узы дружбы и взаимного уважения, что является прочным фундаментом развития сотрудничества в различных областях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Российская политика на болгарском направлении с самого начала являлась последовательной и открытой, а ее цель - независимая и единая Болгария - оставалась непреложной, - констатировал Лавров. - Болгарский вопрос находился и ранее среди приоритетов отечественной дипломатии. Россия не могла оставаться безучастной к положению христиан на Балканах".

Российский канцлер Александр Горчаков, по словам министра, осознавал важность балканского направления и способствовал назначению на дипломатический пост в Константинополе "харизматичного и энергичного Николая Игнатьева, который впоследствии, в хорошем смысле "заболел" Болгарией".

Хотя двусторонний диалог переживал разные этапы, Россия в сложные моменты всегда была рядом, напомнил глава МИД РФ. "Именно наша страна поддержала Болгарию после объявления ею независимости в 1908 году, а по окончанию Второй мировой войны СССР выступил последовательным защитником болгарских интересов на Парижской мирной конференции 1946 года, - сказал он. - Таких примеров немало".

Аршином не измерить

По словам Лаврова, многие зарубежные исследователи не могут разобраться в мотивах балканской политики России. "Им, наверное, это не удается потому, что они меряют ситуацию традиционным аршином узких государственных интересов и корыстных помыслов, - пояснил министр. - Такого принятого на Западе инструментария явно недостаточно, чтобы понять Россию. Главное, что наши страны связывают очень прочные нити".

"Нас связывают узы дружбы и взаимного уважения, а общие духовные и культурные ценности, особая эмоциональная близость остаются прочным фундаментом сотрудничества в самых разных областях: от политики и экономики до культуры и туризма", - заявил глава МИД РФ.

Никогда не забудем

Со своей стороны посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин заверил, что болгары никогда не забудут о тысячах погибших за свободу их отечества русских воинов.

"Сегодня наши отношения развиваются в условиях осложняющегося мира, конфликтов и кризисов, - сказал дипломат. - Болгария как страна ЕС могла бы способствовать развитию диалога между Москвой и Брюсселем. Россия и ЕС имеют стратегическое значение друг для друга". По его словам, контакты на самом высоком уровне внушают оптимизм, необходимо работать для раскрытия значительного потенциала сотрудничества.

Посол зачитал послание вице-премьера, главы МИД страны Екатерины Захариевой. "Связи между нашими народами скреплены духовной и культурной близостью. Мы имеем солидную основу для продолжения развития взаимовыгодного диалога", - процитировал ее Крыстин.

Россия и Болгария установили дипотношения 7 июля 1879 года.