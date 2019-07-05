МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало", - информировали в министерстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы сообщило, что сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ якобы за "вмешательство в предстоящие выборы" в этой стране.

В настоящее время проведения каких-либо выборов в Ливии не запланировано. Проведение всеобщих выборов было предусмотрено "Ливийским политическим соглашением", подписанным ливийскими политиками по итогам форума, прошедшего под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата). Однако это соглашение не было реализовано.