{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии

По данным ведомства, официального уведомления об этом не поступало
Здание МИД РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

На эту тему

"Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало", - информировали в министерстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы сообщило, что сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ якобы за "вмешательство в предстоящие выборы" в этой стране.

В настоящее время проведения каких-либо выборов в Ливии не запланировано. Проведение всеобщих выборов было предусмотрено "Ливийским политическим соглашением", подписанным ливийскими политиками по итогам форума, прошедшего под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата). Однако это соглашение не было реализовано.

Теги
РоссияЛивия
Лавров: узы дружбы Москвы и Софии остаются прочным фундаментом сотрудничества
Как заявил глава МИД РФ, цель российской политики на болгарском направлении - независимая и единая Болгария
Читать полностью