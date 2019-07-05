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Путин назначил Новикова послом России в Непале

Ранее эту должность занимал Андрей Будник

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Новикова послом России в Непале. Соответствующий указ главы государства размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Новикова Алексея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Непал", - говорится в документе.

13 августа 2018 года посольство России в Непале сообщило о кончине главы дипмиссии Андрея Будника. По данным МИД РФ, дипломат умер в Москве 10 августа. Должность посла в Непале он занимал с сентября 2015 года.

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Путин, Владимир ВладимировичНепалРоссия
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