Лавров и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и на северо-востоке страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Была предметно рассмотрена текущая ситуация "на земле" в Сирии в свете всплеска террористической активности в Идлибе и сохранения напряженности на северо-востоке страны. В этой связи была подчеркнута важность достижения прочной стабилизации в Сирии и вокруг нее на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны", - указали в дипведомстве.

Стороны также отметили необходимость продолжения оказания гуманитарного содействия в целях постконфликтного восстановления Сирии и создания надлежащих условий для возвращающихся сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания.

В МИД РФ добавили, что Лавров и Педерсен подробно обсудили положение дел в политическом процессе с акцентом на завершение формирования и запуск конституционного комитета Сирии. "Собеседники согласились, что созыв комитета позволит дать старт прямому межсирийскому диалогу для определения самими сирийцами параметров окончательного урегулирования в Сирийской Арабской Республике и будущего своей страны, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - информировали в дипведомстве.

В новость были внесены изменения (18:54 мск) - добавлены подробности.