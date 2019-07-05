На выборы губернатора Астраханской области выдвинуты 16 кандидатов

АСТРАХАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Этап выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора Астраханской области завершен, об участии в предвыборной кампании региональный избирком уведомили 16 кандидатов - представители политических партий и самовыдвиженцы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Коровин.

"Этап выдвижения завершен, выдвинуто 16 кандидатов. 16-й кандидат принес свои документы сегодня - это самовыдвиженец, пенсионер 1939 года рождения, ему 80 лет <…> Теперь кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр (в регионе фильтр составляет 7% подписей муниципалов) и предоставить перечень документов для регистрации с 15 по 24 июля. После этого в течение десяти дней избирком региона примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации", - сказал Коровин.

Ранее астраханский избирком принял документы у 11 самовыдвиженцев, в том числе у врио губернатора региона Игоря Бабушкина и депутата Госдумы Олега Шеина, который также является председателем совета астраханского отделения "Справедливой России". Еще четыре кандидата выдвинуты от партий: от КПРФ документы в избирком предоставил депутат Госдумы Николай Арефьев, от партии социальных реформ "Прибыль природных ресурсов - народу" - Андрей Иванцов, от Партии пенсионеров - Сергей Сычев, Тимофей Щербаков - кандидат, выдвинутый региональным отделением ЛДПР.

Коровин также отметил, что на данном этапе в избирком жалоб от кандидатов не поступало. При этом число претендентов гораздо больше, чем было на предыдущих выборах. Это связано с тем, что в этом году в кампании могут участвовать самовыдвиженцы.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы региона. Он с 1992 года до 2012 года проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, в них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.