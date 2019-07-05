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В МИД России осудили задержание Гибралтаром танкера

В ведомстве считают это целенаправленной акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия осуждает захват танкера Гибралтаром и рассматривает это как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с задержанием властями Гибралтара танкера под панамским флагом.

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"Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооруженных сил Великобритании, - указали в дипведомстве. - Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран".

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что захват танкера противоречит заявленному настрою стран ЕС добиваться сохранения договоренностей с Ираном.

"Данный шаг, по нашему убеждению, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере", - указали в дипведомстве.

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