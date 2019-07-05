Депутат Думы поднял в ПА ОБСЕ тему консолидации подходов в сфере преследования террористов

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Борьба с терроризмом требует консолидации подходов к уголовному преследованию террористов. Об этом журналистам в пятницу заявил член делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак по итогам заседания комитета ПА ОБСЕ по миграции, где он выступил с этой инициативой.

"Очень важно сейчас создать международный антитеррористический фронт, наладить сотрудничество спецслужб, наладить базу данных, наладить консолидированную позицию в плане последующего уголовного преследования террористов", - сказал он, заметив, что среди экстремистов все больше и больше выходцев из западных стран. "Надо обязательно разработать единый подход к мерам их уголовного преследования и к упрощенному порядку реинтеграции этих людей, быстро надо заниматься экстрадицией", - добавил парламентарий.

Рыжак обратил внимание на то, что террористы часто проникают в западные страны под видом беженцев, поток которых за последние годы возрос. По его словам, в ходе прошедшего заседания делегация РФ обратила внимание своих коллег по ПА ОБСЕ на первопричину этого явления. "Это как раз политика государственного терроризма, когда кому-то не нравятся режимы", - продолжил он, обратив внимание на вмешательство в дела других стран извне, включая силовое. В качестве примера Рыжак привел ситуации в Сирии, Ливии, а также бомбардировки НАТО в Югославии.

Депутат при этом констатировал, что пока в ПА ОБСЕ проблему миграции рассматривают "в отрыве от реальной жизни" и без анализа причин, поэтому осуждение подобного государственного терроризма не нашло отражения в поддержанной комитетом резолюции.

При этом Рыжак заметил, в Парламентской ассамблее Совета Европы "вектор разумности и прагматизма стал смещаться в пользу правды, в пользу реальной действительности, критической оценки ситуации". "Здесь пока господствует другой дух. Я очень сожалею, что дух Страсбурга (место проведения сессий ПАСЕ - прим. ТАСС) пока не посетил Люксембург", - резюмировал он.

28-я сессия ПА ОБСЕ проходит в Люксембурге с 4 по 8 июля.