Посольство РФ выразило Лондону несогласие с отказом RT в аккредитации на конференцию

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне выразило британскому МИД категорическое несогласие с решением отказать телеканалу RT в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая пройдет на следующей неделе в столице Великобритании. Об этом в пятницу заявил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Посольство оперативно связалось с МИД Великобритании. Выразили британским коллегам категорическое несогласие с их решением. Рассматриваем его как прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам. Отказ в аккредитации ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom, и даже коллег-журналистов", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, в качестве причины для отказа в аккредитации была указана якобы исчерпанная квота на количество представителей СМИ, приглашенных на мероприятие. "И это при том, что RT подал заявку несколько недель назад и длительное время не мог добиться никакого вразумительного ответа", - заметил дипломат.

Пресс-секретарь отметил, что ранее российское посольство уже обращало внимание на некорректно организованную работу по подготовке конференции. "Так, делегациям не предлагается участвовать в выработке итогового документа: он готовится узкой группой стран в атмосфере секретности. Несмотря на официально направленное российской стороне приглашение на конференцию, представителей посольства "по техническим причинам" не пригласили на посвященный ей брифинг для дипломатического корпуса. Теперь мы сталкиваемся с недопуском на мероприятие ведущего российского международного телеканала, который, заметим, официально зарегистрирован и работает в Великобритании на законных основаниях", - сказал дипломат.

По словам представителя посольства РФ, "нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании". "Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране", - добавил пресс-секретарь.

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы состоится в британской столице 10-11 июля. Ее проведут главы британского и канадского МИД Джереми Хант и Христя Фриланд. На форуме будут затронуты такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, противодействие дезинформации и другие.

В новость были внесены изменения (20:37 мск) - добавлены заявления российского дипломата.