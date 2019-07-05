Антонов: Россия надеется на расширение контактов с США после встречи президентов в Осаке

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Москва надеется на расширение контактов с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.

"Безусловно, мы рассчитываем, что встреча президентов России и США в Осаке и их позитивный настрой благоприятно скажутся на расширении контактов, в том числе на министерском уровне. Тем более что переговоры в Японии продемонстрировали наличие широкого спектра вопросов, по которым мы можем найти точки соприкосновения", - сказал он.

При этом на вопрос о том, готовятся ли в ближайшие месяцы визиты кого-либо из российских министров в США, не считая возможного приезда министра иностранных дел России Сергея Лаврова на министерскую сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, Антонов заявил, что "пока конкретики нет".

"Вместе с тем для проведения подобных визитов в Вашингтоне должна сложиться благоприятная атмосфера, отражающая конструктивный настрой американских коллег. Пока, к сожалению, в Конгрессе [США] продолжают доминировать антироссийские настроения, которые подсекают попытки Дональда Трампа нормализовать отношения с нашей страной", - добавил глава российской дипмиссии.