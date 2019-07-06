Источник: Хасиков будет выдвигать сенатором от Калмыкии бывшего игрока КВН Тарбаева

ЭЛИСТА, 6 июля. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков в случае избрания на пост главы региона будет представлять в качестве сенатора от исполнительной власти республики уроженца Калмыкии, председателя совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" и общественного деятеля 37-летнего Сангаджи Тарбаева. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении Хасикова.

"Сангаджи Тарбаев, как ожидается, будет номером один в списке кандидатов в сенаторы, которых Хасиков представит в избирком на момент подачи документов для регистрации для участия в выборах главы Калмыкии", - сказал источник.

В настоящее время сенатором от исполнит власти Калмыкии является Юрий Бирюков, срок его полномочий истекает в сентябре этого года. Тройку кандидатов в сенаторы представляет каждый кандидат на пост главы республики.

Сангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Республике Калмыкия, окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Международные отношения". Являлся капитаном команды "Сборной РУДН" на играх КВН, телеведущий. В настоящее время является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года выбран членом Общественной палаты Москвы III созыва.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков. Нового главу республики Калмыкия выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов могут только партии.