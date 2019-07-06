Партия "Родина" выдвинула двух кандидатов на довыборы депутатов Госдумы 8 сентября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Партия "Родина" выдвинула на дополнительные выборы депутатов Госдумы кандидатов по двум одномандатным округам. Соответствующее решение было принято на съезде партии в субботу.

"Выносим на рассмотрение съезда кандидатуры для последующего выдвижения в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам на выборах, назначенных на 8 сентября. Предлагаю для выдвижения на указанных выборах по одномандатному избирательному округу Хабаровского края кандидатуру Воробьева Владимира Владимировича, по одномандатному избирательному округу Орловской области - кандидатуру Кузнецова Сергея Владимировича", - сказал член бюро президиума политического совета "Родины" Федор Бирюков. По итогам тайного голосования за данных кандидатов от партии проголосовало абсолютное большинство делегатов, участвующих в съезде.

Кроме того, съезд принял решение назначить Михаила Белоусова уполномоченным представителем партии на довыборах депутатов Госдумы.

ЦИК России 24 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы в нижнюю палату парламента. Первой документы подала Партия роста. Крайним сроком представления списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, является 13 июля 2019 года.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам. На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.