КПРФ оспорит в Верховном суде решение суда КЧР о снятии партсписка с выборов в парламент

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. КПРФ намерена обжаловать в Верховном суде РФ решение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики, который по обращению региональной партии "Патриоты России" постановил снять список КПРФ с выборов в Народное собрание КЧР. Об этом сообщил ТАСС в субботу зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Мы получим мотивированное решение и подадим [обращение] в Верховный суд РФ, будем делать все, чтобы рассмотрение было беспристрастным и в рамках правового поля <...> Мы будем добиваться и от председателя Верховного суда РФ, и от квалификационной коллегии судей рассмотрения и в том числе изучения этого решения как возможного политически ангажированного и не соответствующего действующему законодательству", - сказал он.

Ранее "Патриоты России" заявили, что на конференции КПРФ, в ходе которой был утвержден список кандидатов, присутствовали 56 делегатов, за утверждение списка проголосовали 27 человек, что составляет менее половины делегатов и, таким образом, является нарушением ФЗ "О политических партиях". Также "Патриоты России" привели данные о том, что на конференции региональным отделением КПРФ был утвержден список из 75 кандидатов, а в списке, предоставленном в избирком КЧР, было указано 72 имени. Кроме того, заявили они, утвержденный список заверило лицо, не уполномоченное КПРФ.

По словам Афонина, на конференции присутствовали 53 делегата. "Есть протокол, есть свидетели, есть конкретные люди, которые готовы были дать показания", - добавил он, заявив, что членов счетной мандатной комиссии отказались заслушать на заседании суда. "Ни один, ни второй случай (несовпадение числа кандидатов - прим. ТАСС) - это не повод для отказа в заверении списка, избирательная комиссия приняла на первом этапе совершенно правовое решение (о регистрации списка коммунистов)", - уверен зампред ЦК КПРФ.

Выборы в Народное собрание КЧР пройдут в единый день голосования 8 сентября. Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.