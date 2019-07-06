Кандидатов в губернаторы еще от двух партий зарегистрировали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала в субботу в качестве кандидатов в губернаторы города представителей партий "Справедливая Россия" Надежду Тихонову и "Гражданская платформа" Михаила Амосова.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Тихонову Надежду Геннадьевну кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. Выдать удостоверение зарегистрированного кандидата", - сообщила на заседании горизбиркома член комиссии Марина Жданова.

"Буду руководствоваться интересами петербуржцев и законом", - ответила Тихонова.

Аналогичное решение было принято в отношении Михаила Амосова. "Спасибо Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Слова признательности моим товарищам <…> Хочу обратиться к петербуржцам. Приходите на выборы, власть будет в ваших руках", - сказал Амосов после оглашения решения ГИК.

О выдвижении кандидатов

Тихонова ранее сдала 162 подписи и представила трех своих претендентов на кресло сенатора: лидера фракции "Справедливая Россия" в заксобрании Санкт-Петербурга Алексея Ковалева, главу муниципального совета муниципального округа Автово Геннадия Трусканова и депутата муниципального округа 7 (Василеостровский район) Нэлли Вавилину.

Михаил Амосов, будучи кандидатом от партии "Гражданская платформа", сдал необходимые для регистрации 160 подписей депутатов, представляющих 106 муниципальных советов. Он также представил трех претендентов на кресло сенатора - председателя "Движения демократического обновления", индивидуального предпринимателя Сергея Назарова, председателя петербургского отделения партии "Гражданская платформа" Сергея Тихомирова и директора автономной некоммерческой организации "Правовой центр градостроительных проектов" Юрия Курикалова.

Отказ в регистрации

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в субботу отказала Андрею Петрову, выдвинутому региональным отделением партии "Родина", в регистрации кандидатом в губернаторы.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать Петрову Андрею Николаевичу в регистрации кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга", - сказала на заседании горизбиркома член комиссии Марина Жданова.

Андрей Петров ранее предоставил в горизбирком 78 подписей депутатов (при необходимом пороге в 155), представляющих 64 муниципальных совета.

Также в субботу горизбирком отказал в регистрации кандидатом Павлу Созинову, выдвинутому от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, который предоставил в ГИК 67 подписей депутатов, представляющих 58 муниципальных советов. Андрею Алескерову, подавшему 65 подписей депутатов и представлявшему петербургское региональное отделение политической партии "Патриоты России", тоже отказали в регистрации кандидатом.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября, избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня и документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города, на момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.

В новость внесены изменения (18:04 мск) - добавлена информация об отказе представителям еще двух партий.