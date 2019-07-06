Восемь партий выдвинули своих кандидатов на пост главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на пост главы Волгоградской области завершилось в субботу, своих претендентов для участия в выборах губернатора выдвинули восемь политических партий, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной избирательной комиссии Екатерина Кулешова.

"Сегодня в 18:00 (17:00 мск) прекращен прием документов от кандидатов, выдвинутых партиями на губернаторские выборы. Ранее были приняты документы от восьми человек", - сказала Кулешова.

Документы в облизбирком подали действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР, Дмитрий Любитенко от "Яблока", Сергей Полещук от "Справедливой России", Виктор Левчук от Партии ветеранов России и Владимир Поляков от партии "Национальный курс".

"С 16 по 24 июля будет проходить прием собранных подписей для регистрации кандидатов на пост губернатора. Каждому из претендентов необходимо собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав, в том числе 51 подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов", - уточнила пресс-секретарь облизбиркома.

Восьмого сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.