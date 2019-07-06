Мосгоризбирком завершил прием документов от кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия завершила прием документов и собранных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Свои кандидатуры выдвинули более 420 человек, следует из данных, опубликованных на сайте городской избирательной комиссии в субботу.

"По данным на 18:00 6 июля, 424 кандидата выдвинули свои кандидатуры по одномандатным и многомандатным избирательным округам, из них 185 - самовыдвиженцы", - сообщается на сайте.

Как уточняется на портале, восемь самовыдвиженцев утратили свой статус кандидата: Александр Власов (25-й округ), Ольга Кравчук (14-й округ), Анатолий Митрофанов (39-й округ), Павел Москалюк (21-й округ), Елена Пирожникова (38-й округ), Владимир Родионов (8-й округ), Анна Федермессер (43-й округ), Денис Шендерович (41-й округ). Также самовыдвиженец Сергей Троицкий "сменил" 12-й округ на 43-й, Юлия Серебрянская утратила статус в 18-м округе и выдвинула свою кандидатуру в 45-м округе.

На данный момент статус "зарегистрирован" значится у 56 кандидатов, из которых трое - самовыдвиженцы, 16 человек представляют партию "Справедливая Россия", десять выдвинули свою кандидатуру от ЛДПР, а 27 кандидатов представляют КПРФ.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.