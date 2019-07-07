Избирком Петербурга отказал троим в регистрации кандидатами на пост главы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в воскресенье вынесла решение об отказе в регистрации кандидатами на пост губернатора Санкт-Петербурга Анатолию Оброскову, Александру Чухлебову и Светлане Эхиной.

"Отказать Оброскову Анатолию, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга", - огласила решение секретарь городского избиркома Марина Жданова.

Аналогичные решения приняты и по другим указанным кандидатам. Основанием явилось непредоставление в избирком ряда документов, в том числе необходимого числа подписей муниципальных депутатов.

Обросков и Эхина пытались зарегистрироваться в кандидаты в порядке самовыдвижения, Чухлебов - от "Партии социальных реформ".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации, на момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек. Среди них врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он подал документы как самовыдвиженец.