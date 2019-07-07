Слуцкий: США не устраивало спокойное выполнение Ираном ядерной сделки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. США не хотели мириться со спокойным выполнением Тегераном ядерного соглашения, Вашингтон постоянно провоцировал Иран. Такую позицию выразил в беседе с журналистами в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Ирана о намерении возобновить обогащение урана свыше предусмотренной в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) отметки в 3,67 [процента] - результат выхода из ядерной сделки США и невозможности европейских партнеров выполнить свои обязательства по созданию финансового механизма по обходу американских санкций. Здесь мотивация действий Тегерана абсолютно понятна. Это результат большой спланированной провокации", - сказал депутат.

По его мнению, выходя из соглашения и наращивая военные усилия вблизи иранских границ, нынешняя администрация США раз за разом провоцировала Тегеран на ответные действия. "Вашингтон абсолютно не устраивало спокойное выполнение иранской стороной СВПД под контролем МАГАТЭ", - считает депутат.

"Между тем, Иран остается крупным игроком, и от его линии зависят стабильность и безопасность в регионе. И Россия об этом предупреждала и предупреждает на всех ключевых международных площадках", - указал Слуцкий.

Он также констатировал, что на Иран в сегодняшних условиях становится влиять все сложнее и сложнее, но продолжать делать это необходимо. "Мы постоянно ведем диалог с иранскими партнерами в плоскости парламентской дипломатии и убеждаем их не реагировать на вашингтонские провокации. Тегерану, наоборот, нужно показывать пример толерантности, не входить в клинч с мировым сообществом. Будем работать дальше с иранскими коллегами, с которыми находимся в теснейшем контакте", - резюмировал глава комитета.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5-процентного уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.