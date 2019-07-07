Слуцкий предупредил о расхождении подходов ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усиливающемся расхождении подходов по ключевым вопросам самой ОБСЕ и ее парламентского собрания, призвав председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье воздействовать на эту ситуацию.

"Хотел бы обратить внимание [участников сессии] на все возрастающую пропасть между подходами организации и ее парламентской ассамблеи к самым ключевым вопросам, которые стоят сегодня на повестке дня организации", - сказал он в воскресенье, выступая на пленарном заседании 28-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Слуцкий указал на то, что "впервые после Второй мировой войны международная организация, а именно Парламентская ассамблея ОБСЕ, отклонила проект внесенной Россией резолюции о борьбе с агрессивным национализмом и неонацизмом".

"Мы рискуем повторить ситуацию, которая возникла несколько лет назад между Комитетом министров [Совета Европы] и Парламентской ассамблеей Совета Европы, - продолжил депутат. - Мы не должны повторить на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в сегодняшнее непростое время подобную ситуацию". В связи с этим он призвал присутствующую в зале Паскье "воздействовать тем инструментарием", который имеется в ее распоряжении, на ПА ОБСЕ.

"Надо усилить сотрудничество между институтами организации, усилить сотрудничество с Парламентской ассамблеей с тем, чтобы ее члены верили восьми докладам Смешанной мониторнговой миссии, которые говорят правду о том, что на юго-востоке Украины никогда не было тяжелого вооружения из России, а вся проблема заключается в том, что разведение сил, к сожалению, - это главный принцип минских соглашений - нарушается именно и только со стороны Киева", - указал Слуцкий.

Он также констатировал, что члены ПА ОБСЕ игнорируют "право, заложенное в статье 1 уставе ООН о праве наций на самоопределение применительно к Абхазии и Южной Осетии". "Во всем и везде обвиняется Россия. Это недопустимый подход. Сейчас, к сожалению, мы должны просить, чтобы те конструктивные подходы, которые существуют в самой организации, проецировалось на площадку Парламентской ассамблеи", - пояснил депутат свою позицию.

"Мы просим вашего содействия и заявляем о нашем желании сотрудничать максимально плотно и серьезно с организацией и всеми ее институтами, но ситуация в Парламентской ассамблее, начиная с сегодняшнего отклонения проекта резолюции о [недопущении] героизации нацизма, вызывает наши самые серьезные вопросы. Просил бы уделить этому самое пристальное внимание", - резюмировал Слуцкий.