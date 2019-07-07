Кудрин не считает, что он "хоть на сантиметр" дрейфует в сторону Глазьева

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает "шуткой" слова президента России Владимира Путина о собственном "дрейфе" в сторону своего оппонента, экономиста Сергея Глазьева.

"Это была шутка, я так ее воспринимаю. Трудно сказать в нашей конкретной ситуации с Глазьевым, чтобы я хоть на сантиметр дрейфовал в его сторону", - сказал он в воскресенье в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но при этом отметил сближение его позиций с давним оппонентом - советником президента Сергеем Глазьевым.