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Кудрин не считает, что он "хоть на сантиметр" дрейфует в сторону Глазьева

Ранее президент Владимир Путин отметил сближение позиций главы Счетной палаты с его давним оппонентом
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает "шуткой" слова президента России Владимира Путина о собственном "дрейфе" в сторону своего оппонента, экономиста Сергея Глазьева.

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"Это была шутка, я так ее воспринимаю. Трудно сказать в нашей конкретной ситуации с Глазьевым, чтобы я хоть на сантиметр дрейфовал в его сторону", - сказал он в воскресенье в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но при этом отметил сближение его позиций с давним оппонентом - советником президента Сергеем Глазьевым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГлазьев, Сергей ЮрьевичКудрин, Алексей Леонидович
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