Российские военные провели три гуманитарные акции в сирийских провинциях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели за минувшие сутки три гуманитарные акции в населенных пунктах Баниас провинции Тартус, Маррат провинции Дейр-эз-Зор и в районе Карим-эль-Мейсар населенного пункта Алеппо. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель центра генерал-майор Алексей Бакин.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, - сказал он. - Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 474,1 т".

По словам Бакина, продолжается возвращение беженцев в места, где они проживали до начала боевых действий. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивают работу 10 пунктов пропуска. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств на территорию Сирии и с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 399 636 человек.

Руководитель Центра по примирению отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, незаконные вооруженные формирования, действующие на территории идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать перемирие. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия (провинция Хама), Сараф и Нахшебба (провинция Латакия), а также населенного пункта Биньямин (провинция Алеппо).

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - отмечается в сообщении.