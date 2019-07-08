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МИД России призвал международные организации отреагировать на выпады в эфире "Рустави 2"

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, такого рода проявлениям "не должно быть места в цивилизованных странах"
Здание телеканала "Рустави 2" REUTERS/David Mdzinarishvili
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Здание телеканала "Рустави 2"
© REUTERS/David Mdzinarishvili

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия призывает международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале "Рустави 2". Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

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"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави 2", - отмечается в тексте. - Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент - яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".

В Москве обратили внимание, что в этот раз, в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а "нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение". "Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе", - говорится в комментарии.

"Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества, - заявили в МИД РФ. - Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах".

Ранее ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" допустил ряд оскорбительных заявлений в адрес властей России.

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