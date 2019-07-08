{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор ЕАО опроверг сообщения СМИ о своей отставке

Александр Левинталь отметил, что философски относится к публикациям, где прогнозируется его скорое увольнение

ТАСС, 8 июля. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь в разговоре с ТАСС опроверг информацию о возможной отставке, ранее появившуюся в СМИ.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источник сообщил о том, что в настоящее время обсуждается вопрос об отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Также, согласно материалу, обсуждается возможность отставки главы Костромской области Сергея Ситникова, главы Ростовской области Василия Голубева, главы Камчатского края Владимира Илюхина, губернатора Еврейской АО Александра Левинталя, главы Коми Сергея Гапликова.

"СМИ периодически публикуют подобные материалы. Но я работаю и намерен продолжать работать. По крайней мере от меня такой инициативы нет. За время моей работы на этом посту меня уже несколько раз "отправляли в отставку", я на это философски смотрю", - сказал Левинталь.

Левинталь работает на посту губернатора с 2015 года.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичОрлов, Игорь АнатольевичСитников, Сергей КонстантиновичГолубев, Василий ЮрьевичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичГапликов, Сергей АнатольевичАрхангельская областьКамчатский крайРостовская областьКомиКостромская областьЕврейская автономная область
Песков: сделка по поставке Турции комплексов С-400 находится на стадии реализации
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 6 июля касались этой темы, отметил пресс-секретарь главы государства
Читать полностью