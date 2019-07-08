Губернатор ЕАО опроверг сообщения СМИ о своей отставке

ТАСС, 8 июля. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь в разговоре с ТАСС опроверг информацию о возможной отставке, ранее появившуюся в СМИ.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источник сообщил о том, что в настоящее время обсуждается вопрос об отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Также, согласно материалу, обсуждается возможность отставки главы Костромской области Сергея Ситникова, главы Ростовской области Василия Голубева, главы Камчатского края Владимира Илюхина, губернатора Еврейской АО Александра Левинталя, главы Коми Сергея Гапликова.

"СМИ периодически публикуют подобные материалы. Но я работаю и намерен продолжать работать. По крайней мере от меня такой инициативы нет. За время моей работы на этом посту меня уже несколько раз "отправляли в отставку", я на это философски смотрю", - сказал Левинталь.

Левинталь работает на посту губернатора с 2015 года.