Власти России заявили, что рассмотрят предложение Украины о новом формате переговоров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютного новый формат", - сказал он. "Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков. "Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - повторил он.

"США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь.