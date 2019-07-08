Песков считает позором для грузин оскорбления российских властей в телеэфире

"Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем", - заявил представитель Кремля журналистам. Он обратил внимание на тот факт, что "все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку".

"Безусловно, подобного рода поведение - пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, - но, конечно же, это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин", - уверен Песков.