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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"

Песков считает позором для грузин оскорбления российских властей в телеэфире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кремль считает неприемлемыми оскорбления властей РФ в телеэфире в Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое поведение "большим позором для грузин".

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"Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем", - заявил представитель Кремля журналистам. Он обратил внимание на тот факт, что "все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку".

"Безусловно, подобного рода поведение - пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, - но, конечно же, это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин", - уверен Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичГрузияПесков, Дмитрий СергеевичОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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