Путин проведет встречу с главой Дагестана

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Васильев "уже поправился, вышел на работу". "Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому [предстоящая встреча] - очередная сверка часов", - отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщил ТАСС, Васильев проходил непродолжительный курс лечения в Москве, в конце июня приступил к исполнению своих обязанностей.

Песков отметил, что в сегодняшнем рабочем графике Путина также значится международный телефонный разговор, но не уточнил, кто станет собеседником российского лидера.