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Кремль приветствует инициативу проведения телемоста Киев - Москва "Надо поговорить"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на все "политико-дипломатические турбулентности между странами", общение народов двух государств никто не отменял

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива двух телеканалов, которые планируют провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить", "заслуживает высокой оценки".

"Это инициатива двух каналов, которую с нашей точки зрения можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что, несмотря на все "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух государств никто не отменял. "Это общение и прямо, и опосредовано продолжается. Поэтому, нам кажется, подобная инициатива заслуживает высокой оценки", - добавил он.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий.

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