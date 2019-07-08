Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый пойдет на выборы в заксобрание как самовыдвиженец

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Бывший "народный мэр" Севастополя, депутат городского парламента, бизнесмен Алексей Чалый подал в понедельник документы для участия в выборах в законодательное собрание города второго созыва. Он баллотируется по одномандатному округу как самовыдвиженец, сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии.

"Алексей Михайлович Чалый выдвинулся кандидатом в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 8", - сказала представитель избиркома.

Чалый известен как активный участник событий Крымской весны, в 2014 году был "народным мэром Севастополя", возглавил законодательное собрание первого созыва, куда был избран по списку регионального отделения "Единой России". Спустя два года ушел с поста спикера парламента из-за разногласий с тогдашним губернатором города Сергеем Меняйло.

В последнее время между исполнительной властью города и частью депутатов, в том числе Чалым, наблюдался затяжной конфликт. Так, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. В декабре ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта.

Выборы депутатов законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.