Россия не будет считать декларацию ПА ОБСЕ обязующим документом

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Россия не признает принятую в понедельник итоговую декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и не считает ее положения обязательными для выполнения. Об этом после голосования заявил член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал он.

"Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно", - позже пояснил депутат в беседе с журналистами. Комментируя текст декларации, Рыжак отметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. Депутат заметил, что даже вопрос энергетической безопасности в декларации был политизирован.

В итоговую декларацию вошел ряд антироссийских положений - о непризнании Крыма частью РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток - 2".