Захарова: Саакашвили будет любой ценой прорываться к власти в Грузии

ТАСС, 8 июля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет всеми путями прорываться к власти, а телеканал "Рустави 2" - это инструмент его политики. Такое мнение высказала в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя на своей странице в Facebook выпады в эфире грузинского телеканала в адрес российского руководства, дипломат обратила внимание на то, что предвыборная кампания Саакашвили вступила в фазу "последний бой". "Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой, даже ценой тотального раскола общества. "Рустави-2" - инструмент его политики", - написала Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства выразила сожаление в связи с тем, что народ, традиции и культура Грузии стали "заложниками бездельников от политики". "Все разговоры про традиции Грузии - это разговоры. Традиций, которые могли бы стать основой, опорой для страны и народа там, где законы еще не работают, сегодня, к сожалению, нет, - отметила она. - Есть фольклор, колорит, не более. Тут нужно выбирать: либо "Грузия - это Европа", и тогда жесточайшее выполнение законов, либо восстановление традиций, сдерживающих и регулирующих".

Захарова выразила уверенность в возможном возрождении Грузии. "Я знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию", - пояснила дипломат.