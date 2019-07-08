Зюганов уверен, что в отношениях с Грузией наступят "более достойные времена"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что инициаторы антироссийской пропаганды в Грузии должны быть наказаны, но при этом России не стоит отказываться от развития связей с грузинским народом. Как заявил политик журналистам в понедельник, в отношениях России с этой страной еще наступят "более достойные и благоприятные времена".

"Я сторонник того, чтобы наказывать и разбираться с теми, кто ведет враждебную пропаганду или просто по-хамски и совершенно недостойно комментирует некоторые события", - сказал он, подчеркнув, что оскорбительные заявления ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России остаются "за гранью любых комментариев". "Это, прежде всего, ушат грязи на голову Грузии и ее талантливому народу, я думаю, они сами разберутся с такого рода мерзавцами и подлецами", - добавил политик.

Зюганов при этом выразил уверенность в том, что Россия не должна отказываться от укрепления связей с народом Грузии. "Когда мы говорим о неэффективности санкций, которые к нам применяет Америка или Европа, мы должны помнить, что и наши подобные санкции по отношению к другим ничего хорошего не дадут. Поэтому надо разделять тех, кто является противником, врагом, мерзавцем и подлецом, от тех, кто честно трудится и желает нам мира, добра, и готов с нами и дальше активно развивать отношения", - уверен Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил о лучших страницах истории отношений двух стран. "Было время, когда мы многому учились, в том числе и у Грузии, когда сплачивались воедино и добивались общей победы, общего результата. Мне думается, в нашей большой политике надо опираться прежде всего на эти лучшие страницы, а все пошлое, грязное и мерзкое сойдет, как прошлогодний снег. Я уверен, что наступят более достойные и благоприятные времена", - заключил он.

Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Думы в понедельник будет поднят вопрос о прекращении поставок в РФ из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в эту страну.